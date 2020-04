Homem é preso com drogas em Juranda

Por volta das 17h45min desta quinta-feira (09), após uma denúncia anônima de que um veículo Gol preto estava vindo da cidade de Goioerê para Juranda com drogas a equipe em patrulhamento avistou o Gol suspeito adentrando a cidade de Juranda, o qual veio no sentido de Primavera.

Foi realizado abordagem ao veículo e verificado que o condutor era morador da cidade de Campina da Lagoa. Em revista pessoal nada foi encontrado, porém em uma revista veicular minuciosa, foi localizado 20g (vinte gramas) de cocaína, 2g (dois gramas) de maconha, 46 (quarenta e seis) pedras de Crack.

As substâncias foram encontradas em baixo do banco do motorista e em sua carteira foi encontrado R$1.407,00 (um mil e quatrocentos e sete) reais em notas diversas. Além de R$35,00 (trinta e cinco) reais em moedas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão para o condutor do veículo e encaminhado juntamente com as drogas, dinheiro, veículo e 2 celulares para a Delegacia da Polícia Civil de Ubiratã para providências cabíveis.

Fonte: DPM de Juranda – 3ª CRPM – 11° BPM – 2ª CIA