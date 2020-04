Jovem de 21 anos morre com suspeita de Coronavírus em Campo Mourão

Uma jovem de 21 anos de idade morreu na noite desta quinta-feira (9), em Campo Mourão com suspeita de Coronavírus (Covid-19). De acordo com informações divulgadas à imprensa pela Assessoria de Comunicação da prefeitura do município, ela deu entrada no Hospital Santa Casa na noite dessa quarta-feira (8) com problemas respiratórios.

Devido à gravidade da situação, a vítima não resistiu, vindo a óbito. Tanto a prefeitura quanto o hospital não divulgaram mais detalhes sobre a paciente. Amostras dela foram coletadas e enviadas ao Laboratório Central do Paraná (Lacen) para exames.

Até o momento Campo Mourão tem quatro mortes por Coronavírus (Covid-19), é a quinta do Brasil com a maior taxa de mortalidade pela doença, segundo o Ministério da Saúde. O índice na área da 11ª Regional de Saúde é de 1,2 morte para cada 100 mil habitantes. A região tem 5 mortes.

O município tem 24 casos confirmados da doença e 120 casos suspeitos em investigação. Na segunda-feira este número era 17. 89 pessoas estão sendo monitoradas e outros 98 casos foram descartados. Além, disso, 6 pacientes já se recuperaram da doença.

Fonte: Tribuna do Interior