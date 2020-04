Rotary de Ubiratã e a Loja Maçônica 8 de Maio doaram alimentos para famílias carentes de Ubiratã através do CRAS

O Rotary de Ubiratã e a Loja Maçônica 8 de Maio, realizaram na quarta-feira (08), a entrega de 100 cestas básicas e 160 pacotes de pão de leite Panelícia para o CRAS do Município de Ubiratã, com o objetivo de contribuir com a população mais carente de nossa cidade.

Esteve presente na entrega das doações da comunidade, a secretária municipal de Assistência Social, Eliane Omori Duarte – Maki, o presidente do Rotary Club de Ubiratã, David Selis Arantes, juntamente com os irmãos da Loja Maçônica 08 de Maio, representado pelo Sullivan Rocha e demais companheiros presentes.

“Como todos sabem, a pandemia do Coronavirus aumentou a situação de vulnerabilidade das famílias e o nosso papel como clube de serviços é atuar como influenciadores para o bem da nossa comunidade. Com a união de esforços de amigos e empresários da nossa cidade, alcançamos a empatia e o amor do nosso povo para doar a quem precisa de um auxílio nesse tempo de dificuldade, mantendo o olhar para o horizonte fixado na esperança de que dias melhores virão”.

“Nosso muito obrigado a todos que abriram o coração para ajudar que famílias da nossa comunidade tenham uma páscoa abençoada e farta”.