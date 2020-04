Unidades de Saúde atenderão normalmente nesta quinta-feira, véspera de feriado

A Secretaria de Saúde informa que todas as Unidades de Saúde atenderão normalmente no dia 09/04 (quinta-feira), por telefone e por whatsApp.

Já no dia 20/04 (segunda-feira que antecede o feriado de Tiradentes) haverá uma equipe à disposição no Centro de Saúde, no período das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo telefone 3543-1460 ou celular/whatsApp 9 9154 3148, assim, não há necessidade de ir ao Hospital Santa Casa para atendimento eletivo, pois haverá uma equipe à disposição para atender a população.

