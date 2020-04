Grave acidente entre Nova Aurora e Cafelândia deixa uma vítima fatal

No início da madrugada deste domingo (12) grave acidente foi registrado na PR 180, no sentido Nova Aurora/Cafelândia.



De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) que atendeu a ocorrência, a motorista do veículo Ford Ka, Simone Silva Santos – moradora de Cafelândia -, perdeu o controle na curva e bateu frontalmente contra uma árvore às margens da rodovia.



A polícia não identificou testemunhas no local, apenas contatou que o veículo saiu da pista sem frenagem e colidiu violentamente contra a árvore, rodou e parou no meio da roça.



O SAMU chegou a ser acionado mas a vítima ficou presa as ferragens e não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local. Simone estava sozinha no veículo.



O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.

Fonte: Catve/ GR Informações