Homem tenta matar ex-sogro e acaba morrendo baleado pela ex-mulher

Um homem acabou morrendo após ser baleado na comunidade da Linha Vitória, interior do município de Medianeira, na noite de domingo (12).



De acordo com as primeiras informações, o homem estava separado da ex-mulher, a qual inclusive tinha uma medida protetiva contra o mesmo, pelas diversas ameaças de morte que havia sofrido.



O fato teve início quando na noite de domingo, o homem foi até a casa dos familiares da ex-mulher, local onde a mesma também residia. Ele chegou ao local bastante alterado, portando duas armas de fogo e efetuando disparos, ameaçando todos os presentes no local.



Após render todo mundo na residência ele apontou a arma para a cabeça do ex-sogro, ameaçando-o. De acordo com o relato dos moradores, no momento em que o homem apontava a arma para a cabeça do ex-sogro, e também tentava recarregar a arma, a ex-mulher do mesmo partiu para cima dele e conseguiu tomar-lhe o revólver e atirou contra ele.



O homem, que foi identificado como sendo Robson de Andrade, de 27 anos, morreu ainda no local.



Logo após o fato, como o local do ocorrido fica próximo à cidade de Matelândia, a Polícia Militar daquela cidade foi a primeira a chegar no endereço para atender a ocorrência, sendo posteriormente acionada a Polícia Militar de Medianeira, a Polícia Civil, Criminalística e o IML.



No local a Criminalística identificou no corpo do homem quatro perfurações por disparos de arma de fogo. A Polícia Civil de Medianeira apreendeu um veículo Fiesta Sedan que seria do homem morto, e apreendeu as duas armas de fogo, ambos revólveres calibre 38. A mulher não foi encontrada no local.

