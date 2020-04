Profissionais da saúde de Ibema estão infectados pelo novo coronavírus

Os 10 novos casos confirmados da Covid-19 em Ibema, a 56 quilômetros de Cascavel, seguem em isolamento domiciliar e segundo o prefeito Adelar Arrosi e não apresentam mais sintomas da doença.

O município confirmou o primeiro caso no dia 30 de março, de um dos servidores da área da saúde que também trabalha na empresa responsável pela administração da BR 277. Os novos casos foram confirmados no domingo (12) são a maioria de servidores da área da saúde também, entre técnicos e enfermeiros que trabalham nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. Entre os 11 casos também há familiares desses servidores que acabaram infectados.

Ibema conta com seis mil habitantes e segundo a prefeitura não tem mais nenhum caso suspeito fora os confirmados, no entanto manterá o comércio fechado com apenas os serviços essenciais atuando para evitar que tenha mais casos de transmissão comunitária.

A Secretaria de Saúde está monitorando os pacientes e em caso de necessidade serão encaminhados a internamento, mas todos estão bem, estáveis e sem nenhum sintoma aparente.

Fonte: Catve