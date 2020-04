Ministério Público entra com ação contra reabertura do comércio em Ubiratã

O Ministério Público da Comarca de Ubiratã ajuizou uma ação civil pública, requerendo à Justiça a suspensão da reabertura do comércio no município de Ubiratã. As lojas voltaram a funcionar na cidade a partir desta segunda-feira (13). A preocupação, com a medida, é que a população fique exposta ao Coronavírus (Covid-19).

Na ação, a promotora de Justiça, Carolina Nishi Coelho, sustentou que o município vizinho, Campina da Lagoa, registrou uma morte por Coronavírus em que a vítima, um homem de 42 anos, trabalhava em uma empresa de Ubiratã.

Ainda segundo a promotora, como se não bastasse, conforme o Boletim Coronavírus, divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, na 11ª Regional de Saúde, que abrange o município de Ubiratã, foram confirmados 36 casos (atualizados para 45) e 6 óbitos.

“Analisando-se, aliás, referido Boletim, verifica-se que a 11ª Regional de Saúde é a quarta região com mais casos confirmados de COVID-19 (36 casos), ficando atrás, apenas, das regionais de Curitiba (com 385 casos), Cascavel e Londrina (com 75 casos, cada uma) e Maringá (com 38 casos)”, alegou a promotora.

Ela citou na ação, que Ubiratã está indo na contramão de outras cidades que fecharam o comércio atendendo recomendação de autoridades em saúde, citando como exemplo as cidades próximas de Altamira do Paraná, Campina da Lagoa e Nova Cantu, cujos prefeitos expediram nota oficial conjunta, determinando a manutenção do fechamento do comércio.

Por Walter Pereira – Tribuna do Interior