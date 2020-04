Famoso pelo ‘meme do caixão’, carregador revela: ‘Messi é meu preferido’

Benjamin Aidoo deu entrevista à rádio espanhola e revelou admiração pelo craque do Barcelona

Nas últimas semanas, um dos ‘memes’ mais famosos da internet se tornou o dos carregadores de caixões de Gana. Vídeos das festas protagonizadas pelos profissionais se espalharam pelas redes em diversas versões, inclusive ganhando versões futebolísticas. Dessa forma, a rádio espanhola ‘Cadena SER’ foi em busca de um deles, Benjamin Aidoo, e conversou um pouco sobre sua profissão, além de sua admiração pelo futebol.

Durante a entrevista, Aidoo revelou sua admiração por Lionel Messi, craque do Barcelona, e pelo clube catalão.

“Meu jogador preferido é o Messi, ele me encanta. Eu gosto de sua forma de jogar e dos gols que ele marca, e além do mais ele não é egoísta, isso é muito importante. Eu gosto muito de futebol e de jogar, é um dos meus hobbies. Sou torcedor do Barça, gosto muito, mas sobretudo sou fã de Messi, é um jogador gigante. É o líder, e temos que agradecê-lo muito, sem ele o Barça não seria o que é. Com Messi, o Barça ganhou muitos títulos que não teria ganhado e melhorou de uma forma que não teria melhorado se não tivesse ele.”

O carregador ainda comentou um pouco sobre as festas e danças durante os enterros, que tanto chamaram a atenção do mundo.

“Minha opinião é que devemos celebrar a morte. Porque quando uma pessoa nos deixa, temos que lembrar do que ela fez em vida. Você sabe o que essa pessoa fez por você. De alguma forma, você tem que agradecê-la porque, de alguma forma, você é como é graças a essa pessoa. Por isso acredito que deveríamos celebrar mais a morte que o nascimento de uma pessoa. Por isso dançamos.”