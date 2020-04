Grave acidente deixa duas pessoas feridas na PRC-487 que liga Luiziana a Campo Mourão

Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (14), na Rodovia PRC-478, entre os municípios de Campo Mourão e Luiziana envolvendo uma carreta com placas de Campo Mourão e um veículo Astra com placas de Nova Tebas.

Duas pessoas que viajavam no Astra ficaram feridas, o condutor identificado como Daniel Gonçalves Ribeiro, 36 anos, e o passageiro identificado com Donizetti, 53 anos, eles foram socorridos por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para hospitais de Campo Mourão.

O condutor da carreta saiu ileso do acidente.

Segundo informações da Jornalista Maritania Forlin, o veículo Astra seguia sentido Campo Mourão quando acabou batendo violentamente contra a carreta, momento em que o motorista acessa uma estrada rural as margens da Rodovia.

Além das Equipes do SAMU, o Corpo de Bombeiros e o Helicóptero de Serviço de Urgência e Emergência participaram do resgate as vítimas.

Atenderam a ocorrência Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Militar de Luiziana.

Com informações e fotos – Maritania Forlin