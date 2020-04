Novo Mundial deve acontecer somente em 2022, diz jornal

O novo coronavírus segue afetando o mundo do futebol. Além dos torneios atuais paralisados, o novo Mundial de Clubes, que seria disputado no ano que vem, foi remarcado para 2022, na China, é o que garante o diário ‘AS’, da Espanha.

A publicação do jornal espanhol indica que a Fifa estudou diversas possibilidades, como fazer o torneio em 2021 ou até mesmo em 2023, mas acabou marcando para junho de 2022, cinco meses antes da Copa do Mundo do Qatar.

A decisão da Fifa deve ser anunciada oficialmente em breve. A medida foi tomada porque as competições internacionais, como Eurocopa e Copa América, vão utilizar a janela que seria utilizada para o Mundial de Clubes.

O ‘AS’ ainda indica que o nome do torneio será “Super 24”, por contar com 24 clubes, e será realizado na China. A intenção da Fifa, para depois do torneio inicial de 22, é manter o espaço pré-Copa, ou seja, a segunda edição do “Super 24” seria realizado em 2025, um ano antes da Copa de 2026.

Por enquanto, o Flamengo é o único brasileiro confirmado.