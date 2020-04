Taxa de mortalidade por Covid-19 cai três posições em 5 dias na regional de Campo Mourão

Uma boa notícia para a regional de Campo Mourão. A taxa de mortalidade por Coronavírus (Covid-19) caiu do 5º lugar nacional no último dia 9 deste mês, para a o 8º nesta terça-feira (14), segundo dados do Ministério da Saúde. A taxa de mortalidade pelo vírus na região é de 18,2 para cada 1 milhão de pessoas. A Comcam tem cerca de 340 mil habitantes.

A região tem até o momento seis óbitos por Coronavírus, sendo quatro em Campo Mourão, de três homens de 56,59, e 72 anos e uma mulher de 84. As outras mortes são em Campina da Lagoa, um homem de 42 anos e outro de 51 em Iretama. Os números seguem sem alteração desde a última sexta-feira (10).

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, São Paulo, epicentro da doença, tem 608 mortes, e lidera o ranking nacional com uma taxa de letalidade pelo vírus de 37,2 mortes por cada 1 milhão de habitantes. Em segundo aparece a 1ª região de Fortaleza (CE), com a taxa de 28,5 mortes.

Do último sábado (11) para cá, Campo Mourão registrou dois novos casos da doença, aumentando de 26 para 28 hoje. O que chama atenção, é que de 132 casos suspeitos, no sábado, o número caiu para apenas 21, nesta terça-feira (14), conforme o “Boletim Coronavírus”, divulgado pela prefeitura.

Os números mostram que Campo Mourão tem 93 pessoas monitoradas com sintomas gripais. Foram colhidas amostras destes pacientes e encaminhadas para exame ao Laboratório Central do Paraná (Lacen). Os casos descartados somam 269 até o momento. Além disso 11 pessoas já estão recuperadas do vírus no município.

O Paraná registra atualmente 803 casos confirmados – 12 não residem no Estado –, 39 óbitos – um não residia no Estado –, 6.779 descartados e 231 em investigação. 126 pacientes estão internados, 74 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 52 em leitos clínicos. No Paraná, 134 pacientes já foram liberados do tratamento.

Fonte: Tribuna do Interior