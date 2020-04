SOS Cicero Nuto Figueiredo realiza ações em prol dos seus usuários neste momento de isolamento social

A equipe do SOS Cicero Nuto Figueiredo vem realizando diversas ações em prol dos seus usuários neste momento de isolamento social. Foram colhidas verduras produzidas na própria instituição e colocado na frente do SOS. As famílias foram avisas para retirarem as verduras, sem aglomerações e com todos os funcionários usando máscaras e tomando os devidos cuidados.

Também em outra ação foram entregues caixas de bombons por meio ‘delivery’ que a instituição recebeu de doação dos associados do Lions Clube de Ubiratã, demais membros da comunidade e empresas do Município.

Na semana que vem será doado tomates.