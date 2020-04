Após batida com caminhão, trator parte ao meio e jovem fica gravemente ferido

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 17h15 desta quinta-feira (16), na rodovia PR 486, trecho que liga Brasilândia do Sul a Assis Chateaubriand.



A batida envolveu um caminhão e um maquinário agrícola, trator, na cor azul, conduzido por Rafael Montora da Silva de 27 anos.



Após a batida o trator partiu-se ao meio, resultando em ferimentos graves no condutor. Ele foi socorrido pelo SAMU de Assis Chateaubriand, bem como a equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado), para dar apoio com equipe médica, a princípio, a vítima foi encaminhada ao hospital.



Uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Assis Chateaubriand, atendeu a ocorrência.

Fonte: Portal Nova Santa Rosa