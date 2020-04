Comércio de Campo Mourão volta a funcionar a partir de Hoje (17/04)

Fechado desde o dia 21 de março para enfrentamento à pandemia de Coronavírus (Covid-19), o comércio de Campo Mourão volta a funcionar a partir de hoje (17). A informação foi repassada em primeira mão à TRIBUNA pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), Alcir Rodrigues da Silva. Segundo ele, o funcionamento será direto das 10 às 16 horas, com intervalo de 15 minutos para o almoço, de segunda a sexta-feira e das 9 às 13 horas, aos sábados.

A reabertura foi definida após reunião na tarde desta quinta-feira (16), no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli (Cidadania) entre a Acicam, entre outros representantes do setor. “Estamos mais leves com a reabertura”, afirmou Silva, ao lembrar que a Acicam já vinha cobrando um posicionamento da prefeitura neste sentido.

“É uma demanda dos empresários para minimizarmos a crise econômica que vamos viver. Mas graças a Deus o prefeito com o Comitê de Saúde e Comitê de Crise do Coronavírus tem fatores positivos para nos contemplar com esta reabertura”, afirmou, ao lembrar que o município tinha sinalizado a reabertura a partir de segunda-feira (20).

O presidente da Acicam lembrou que os comerciantes terão de cumprir uma série de medidas de prevenção ao vírus, como evitar filas e aglomerações, disponibilizar álcool em gel para seus colaboradores e clientes, entre outras. Mais detalhes serão publicados em decreto pela prefeitura ainda hoje.

Fonte: Tribuna do Interior