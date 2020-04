Pacientes com covid-19 ocupam 22% do total de leitos de UTI no Paraná

Ações do governo do Paraná no combate ao novo coronavírus foram debatidas em live na noite desta quinta-feira (16).

O diretor-geral da Secretaria de Saúde, Nestor Werner e o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, na forma de bate-papo repassaram informações.

Uma delas é sobre a ocupação em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por pacientes com a covid-19, que é de 22% do total de 496, em alas específicas para o tratamento da doença.

O diretor-geral destacou que o Estado tem uma média maior de leitos para a população em comparação a países como França e Itália.

Apesar de o Paraná ter o registro de 43 mortes em decorrência do coronavírus, ele afirma que o Estado está preparado para enfrentar a pandemia.

A respeito dos números de casos que podem ser registrados, Werner lembrou que não é possível dimensionar já que isso dependerá das estratégias que cada sociedade adotar.

No entanto, ele afirma que há uma estimativa de que cerca de sete mil pessoas já tenham sido infectadas no Paraná e que não houve disponibilidade de testes para esse total.

Nestor Werner e Guto Silva deixaram uma mensagem de confiança e otimismo para a população, enalteceram o auxílio das novas tecnologias tanto para a medicina como para a troca de informação e acreditam após o enfrentamento à doença em uma nova sociedade.