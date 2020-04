Indivíduos fazem família refém e roubam propriedade rural em Juranda

Um roubo foi registrado pela Polícia Militar em uma propriedade rural na madrugada desta quarta-feira (22). Uma das vítimas relatou que três indivíduos arrombaram a porta da casa e um deles, com uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Os indivíduos trancaram as vítimas no banheiro e disseram que queriam apenas o cobre que estava no armazém, no entanto após os bandidos irem embora, a vítima verificou que eles haviam subtraído todos os pneus do veículo, uma roda de motocicleta, um notebook, relógios, uma quantia em dinheiro (não informada) e documentos pessoais.

A vítima relatou que todos aparentavam ser bem jovens e que um deles tinha o cabelo descolorido. A PM registrou a ocorrência e orientou a vítima a complementar o boletim caso constate mais objetos furtados.

De acordo com o comandante da PM de Juranda – Cabo Wilian, a equipe está em diligências na região no intuito de localizar os assaltantes, mas até o momento ninguém foi localizado.

Fonte: Cidade Portal