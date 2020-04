Técnico Agrícola é encontrado morto em Nova Aurora

A Polícia Civil de Nova Aurora foi acionada por volta das 7 horas da madrugada de terça-feira (21), para acompanhar um caso de enforcamento no município.

Ao chegar no local na Praça do Ginásio de Esportes de Nova Aurora, foi encontrado o corpo do homem pendurado nos equipamentos de ginástica da terceira idade, comum nas cidades da região.

Segundo a Polícia Civil e Criminalística, o enforcamento deve ter ocorrido por volta das 5 horas.

O homem foi identificado como David Clemente, técnico agrícola da Copacol há 37 anos, que era muito conhecido na região.

David Clemente é pai da jogadora de vôlei Kasiely Clemente. Atualmente, a esportista está no Minas Tênis Clube, mas já passou por outras grandes equipes do voleibol brasileiro e pelas categorias de base da seleção brasileira



O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo foi recolhido ao IML (Instituto Médico Legal).



David deixa a esposa, duas filhas e dois netos.

Infelizmente este é o segundo enforcamento registrado na região em pouco tempo. No dia 14, já havia ocorrido um caso em Cafelândia, com o gerente da empresa Nordeste.

Fonte: Repórter Vinicius Cardoso.