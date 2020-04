IDOSOS COM 60 OU MAIS, QUE AINDA NÃO SE VACINARAM, DEVEM PROCURAR UM DOS PONTOS DE VACINAÇÃO

A Secretaria da Saúde de Ubiratã informa que continua a campanha de vacinação contra influenza (gripe).

Os idosos com 60 anos ou mais devem receber a vacina contra gripe H1N1. Verifiquem se seus familiares com mais de 60 anos já receberam a vacina, é muitos importante devido ao enfrentamento da pandemia de Covid 19.

Além dos idosos, devem receber a vacina os trabalhadores de saúde; profissionais das forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do sistema prisional; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuário.

Em Ubiratã, em virtude da Pandemia do Novo Coronavirus, para evitar a aglomeração das pessoas nas Unidades de Saúde, a Campanha de Vacina está sendo realizada em 4 pontos da cidade e 1 no distrito de Yolanda, no horário das 8h às 11:30h e das 13h às 17h, sendo eles:

– ESCOLA LUCINEIA BRACIFORTE NO BAIRRO SÃO JOAQUIM;

– ESCOLA FURUSATO TOMIO NO BAIRRO JOSEFINA 1;

– ESCOLA CLEIDE MARIA ZAMPRONIO NO JARDIM JK;

– ESCOLA GENTIL TOLEDO – BAIRRO BOA VISTA;

– DISTRITO DE YOLANDA.

As pessoas que apresentarem sintomas respiratórios leves, moderados ou graves não serão vacinados neste momento.

As pessoas serão orientadas na entrada das escolas quanto a lavagem das mãos, (sendo disponibilizado pela Secretaria de Saúde, o sabonete líquido e papel toalha). Após esse procedimento, pacientes serão convidados a se sentarem em cadeiras posicionadas com distância de 2 metros entre elas, a fim de evitar a proximidade.

Será realizada uma classificação para que os pacientes com mais idade ou com dificuldades sejam atendidos com prioridade.

Idosos com dificuldade de locomoção ou acamados, a vacina será realizada no domicilio, conforme agendamento respeitando os cuidados para evitar a contaminação dos pacientes.