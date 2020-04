MP recorre ao Tribunal de Justiça para fechar comércio de Cascavel

Promotores afirmam que as ruas estão cheias, há filas e o uso de máscaras tem sido negligenciado…

Um agravo de instrumento cível foi apresentado ao Tribunal de Justiça pelos promotores Angelo Mazzucchi Ferreira e Luciano Machado de Souza buscando o fechamento do comércio de Cascavel. O recurso é possível após a negativa de liminar dada na semana passada pela justiça local.

Os promotores demonstram preocupação com o novo decreto, que permitiu inclusive a retomada do funcionamento de shopping e celebrações religiosas. Para eles, a decisão coloca a saúde da população em risco.

“Infelizmente, o Gestor Municipal encerrou o isolamento social não somente sem qualquer fundamentação técnica, mas inclusive contrariando todas as informações disponíveis, regionais e locais, ignorando as advertências de que, com tal medida, expõe a população de Cascavel e arredores, a risco excessivo de esgotamento de capacidade sanitária e hospitalar, logo no início da segunda onde da pandemia do coronavírus Covid19, cuja previsão, segundo o Ministério da Saúde, em nível nacional, deve começar entre 19ª e 20ª semana epidemiológica, lembrando que estamos iniciando (20/04) a 17ª semana epidemiológica”, diz o pedido.