Bebê nasce com dois dentes e surpreende família no PR

Anthony Alupp Ortega nasceu nesta quinta-feira (23) no Hospital São Francisco, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Não bastasse a chegada dele, a criança ainda exibiu aos pais dois dentes e encantou a família.

“Todos nós ficamos surpreendidos! Não foi só um, o Anthony nasceu com dois dentinhos”, contou o pai Wellington Ortega.

De acordo com o pediatra Washington Luiz Bittencourt, o caso é incomum e não há nada que comprove cientificamente o motivo da formação dos dentes nos recém-nascidos.

“Não é algo comum, uma situação relativamente rara. Um a cada 2 mil bebês pode nascer com os dentinhos.”

A avó Eliane Gonçalves contou que ficou emocionada ao ver a foto do primeiro neto. A nova família não pode receber visitas no hospital por causa do novo coronavírus, por isso, a primeira videoconferência com os pais e Anthony é muito aguardada.

“Meu genro mandou a foto e imediatamente eu disse: ‘meu neto é muito especial, nosso bebê veio com tudo’. Agora todos querem ver os dentinhos na chamada de vídeo”, contou.

De acordo com Eliane, além dos dentinhos, o neto também chegou com 3,1 quilos, muita saúde e deu esperança para a família.

“Existe uma preocupação pelo momento que estamos vivendo, mas a chegada dele é vida. Nos traz esperança, nos renova.”

Segundo o pai, os dentes do filho foram extraídos na tarde desta quinta-feira, pois existia o risco de caírem e a criança engolir.