Mais duas cidades registram mortes por Covid-19; óbitos pela doença sobem para 8 na Comcam

As cidades de Araruna e Terra Boa registraram suas primeiras mortes por

coronavírus (Covid-19), aumentando para 8 o número de óbitos pela doença na região da Comcam. Os dados constam em boletins divulgados pelos municípios.



Em Araruna, um idoso de 81 anos, com histórico de doenças crônicas, inclusive respiratória, foi a vítima. A morte aconteceu na semana passada, porém os exames da manhã desta sexta-feira.

O prefeito da cidade pede à população que respeite o distanciamento social e faça sempre o uso de máscara de proteção. “Só saiam de casa se realmente precisarem”, alertou.



De acordo com o “Boletim Coronavírus”, divulgado pela prefeitura, Araruna tem 12 casos confirmados de Covid-19, 8 pacientes estão sendo monitorados e um total de 15 casos suspeitos foram descartados. Além disso, a cidade tem também 8 pessoas recuperadas da doença, 1 em isolamento domiciliar, e 2 internados na UTI da Santa Casa de Campo Mourão, se tratando do vírus.



Terra Boa

Já em Terra Boa, de acordo com informações da Vigilância Epidemiológica da cidade, a primeira vítima de coronavírus foi um senhor de 61 anos de idade. Ele era produtor rural e morava no distrito de Malu. A vítima estava internada há mais de duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Maringá.



Sua esposa também foi infectada pelo vírus, porém se recuperou sem maiores problemas. Ambos teriam se contaminado após uma reunião familiar.



Conforme o “Boletim Coronavírus”, divulgado pela prefeitura, Terra Boa tem 2 casos confirmados de Covid-19, 1 caso recuperado; 12 pessoas com sintomas gripais em monitoramento e 13 casos descartados.



Na Comcam, Campo Mourão, com 4 óbitos, é a cidade com maior número de

vítimas fatais pelo coronavírus. As outras cidades com mortes, além de Araruna e Terra Boa, são também: Campina da Lagoa (1) e Iretama (1).



Números

O Paraná tem um total de 1.082 casos de Covid-19 e 60 mortes. Até o momento, 564 pacientes foram recuperados, o equivalente a 52% das pessoas que contraíram a doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), são 112 municípios paranaenses com casos confirmados do novo coronavírus. A quantidade de pacientes que residem fora do Paraná são 14 confirmados e dois óbitos, conforme detalhamento no Informe…

Fonte: https://tribunadointerior.com.br