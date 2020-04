Sobrinho mata tio a facadas após beberem juntos no Paraná

O homicídio foi registrado na manhã de quinta-feira (23) na localidade de Santa Barbara, Francisco Beltrão, onde foi morto em sua casa Lourenço Rodrigues de Morais, 66 anos.

Segundo o que a polícia apurou no local, na noite de quarta-feira, Lourenço e um vizinho teria se encontrado, tiveram um desentendimento e na manhã de hoje o autor foi até a casa da vítima e o atacou com golpes de faca na região do tórax e na face. Uma equipe Samu realizou os primeiros atendimentos, porém, a vítima acabou entrando em óbito no local.



De acordo com a PM, o autor que é sobrinho da vítima, foi encontrado escondido nos fundos de uma residência. Ele estava sujo de sangue e de posse de uma faca com aproximadamente 18 centímetros de lâmina. Ele confessou o crime, foi preso em flagrante e encaminhado para a 19ª SDP.

Fonte: PP Newsfb – foto: Lucas