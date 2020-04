DURANTE A QUARENTENA HAVERÁ ATENDIMENTO ELEITORAL ONLINE

Até o dia 06 de maio não haverá atendimento presencial no Fórum Eleitoral, apenas o atendimento online. É só acessar:

http://www.tre-pr.jus.br/eleitor/atendimento-remoto

Os serviços de atendimento ao eleitor estão sendo realizados apenas on-line, dispensada a coleta biométrica. A medida, que vale até o dia 6 de maio, data a partir da qual nenhuma alteração pode ser feita no cadastro eleitoral, faz parte do conjunto de providências da Justiça Eleitoral para evitar filas e aglomerações diante da pandemia do Covid-19.

O atendimento eletrônico, vigente em todo o país, foi previsto pela Resolução nº 23.616/2020 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), publicada na última sexta-feira (17), e pela Resolução TRE-PR 854/2020, de 20 de abril de 2020.

Quais casos são atendidos:

– Alistamento (primeiro título);

– Transferência de município;

– Mudança de Zona Eleitoral, somente quando justificada em razão da melhoria da mobilidade do eleitor;

– Alteração de dados indispensáveis para a expedição de documentos ou exercício de direitos;

– Regularização de título cancelado.

PAGAMENTO DA MULTA ELEITORAL

Vai pagar a multa eleitoral? Não importa o seu banco!

Durante a quarentena, você pode realizar o pagamento da multa eleitoral, através da Guia de Recolhimento da União (GRU), utilizando o cartão de débito de qualquer banco.

O serviço está disponível nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, de modo que não é mais necessário se dirigir ao balcão do caixa!

Veja no YouTube a série Fred Explica, onde ele mostra como emitir a guia pelo site. #JEOnline

www.youtube.com.br/treparana/