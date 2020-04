COMBATE À DENGUE EM UBIRATÃ SERÁ INTENSIFICADO A PARTIR DE HOJE COM “CARRO FUMACÊ”

Para combater a dengue, a Secretaria Municipal da Saúde de Ubiratã, por meio da 11ª Regional de Saúde, iniciará nessa segunda-feira (27), o serviço fumacê com veiculo em todos os bairros da cidade. A pulverização é feita sempre em dois períodos: das 16h às 21h e das 5h às 10 horas.

O inseticida utilizado na nebulização é específico para eliminar mosquitos em fase adulta, porém, não é eficaz para eliminar a fase aquática (ovo, larva, pupa). Por isso, redobramos a orientação que, para obtermos resultados eficazes, todos deverão, pelo menos uma vez por semana, vistoriar suas residências e eliminar recipientes que possam acumular água, para evitar focos do mosquito.

CONFIRA ORIENTAÇÕES SOBRE O FUMACÊ

– Portas, janelas, vitrôs e cortinas deverão ser mantidos abertos, assim, as gotículas do inseticida chegarão até o interior da residência, onde normalmente o Aedes aegypti se abriga;

– Toalhas de mesa e colchas de cama devem ser mantidas levantadas ou retiradas para que não haja barreiras protegendo os mosquitos;

– Box ou cortinas de banheiros devem ficar abertos;

– Crianças, grávidas, idosos e pessoas com asma ou bronquite devem ficar em um cômodo fechado durante a nebulização e por pelo menos 15 minutos após;

– Animais como cachorros e gatos também devem ser protegidos, assim como gaiolas com aves, e aquários, que podem ser protegidos com pano e, se possível, mantidos em cômodo fechado durante a nebulização e por pelo menos 15 minutos após Bebedouros dos animais e aves devem ser colocados de boca para baixo e serem lavados antes de voltá-los para o lugar;

– Quando o carro do fumacê estiver passando na frente de sua residência, as pessoas e animais, como cachorros e gatos, deverão permanecer no fundo do imóvel (parte mais distante da rua) e também por 15 minutos após;

– Alimentos devem ser guardados na geladeira e filtros com água para consumo devem ficar bem tampados e devidamente cobertos por um pano; fruteiras deverão ser cobertas com um pano;

– Utensílios de cozinha, como talheres, panelas, pratos e copos, precisam ser guardados em gavetas e armários; roupas devem ser retiradas do varal.

Caso alguma pessoa tenha alguma reação ao inseticida, procurar a unidade de saúde.