Unitá realiza doação de 600 kits de saúde para Ubiratã

A Unitá Cooperativa Central formada entre a parceria da Copacol e da Coagru, também tem realizado diversas as ações em busca da segurança e a saúde de seus colaboradores e de toda a comunidade da sua região de atuação.

E com o objetivo de contribuir ainda mais, a cooperativa tem realizado entrega gradativamente, para 41 municípios dos kits de saúde contendo luvas descartáveis e camisas plásticas impermeáveis, que vão beneficiar 12 mil profissionais da área da saúde.

Na última sexta-feira, dia 24, a Unitá, representada pelo vice-presidente Claudemir P. Carvalho Cavalini, acompanhado pela equipe da Unitá, realizaram a entrega de 600 kits para o município de Ubiratã. A entrega aconteceu no gabinete com a presença do prefeito Baco e da secretária municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão.

“Neste momento, além de todos cuidados que estamos tendo com a saúde de nossos colaboradores, também pensamos na comunidade, nos solidarizando com o bem-estar de todos. A união de todos neste momento é fundamental”, comentou o vice-presidente Cavalini.

Para o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, essa doação é de extrema importância. “Toda a ajuda neste momento é bem-vinda, e a Unitá, que é a maior empresa no nosso município e região, está demonstrando mais uma vez que é parceira e comprometida com todos, então fica aqui o nosso agradecimento à empresa”, explicou Baco.