Cafelândia registra o 1º caso positivo de COVID-19

No dia 28 de abril de 2020, o Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Cafelândia, recebeu comunicado/notificação oficial de um Laboratório Particular o resultado de exame para COVID-19, apresentando-se Reagente para IgM), ou seja, Positivo.

O paciente é do sexo Masculino, 66 anos, cardiopata, sem história de viagem ou que tenha tido contato com caso suspeito sintomático, o que leva a crer que a transmissão foi comunitária. Apresentou primeiros sintomas final de março (febre, tosse, calafrios e dificuldade para respirar), com melhora progressiva dos sintomas, estando neste momento assintomático. Porém o mesmo utilizou todos os cuidados de isolamento domiciliar e etiqueta respiratória, inclusive uso de máscara.

A equipe da Vigilância Epidemiológica seguirá o monitoramento conforme as diretrizes técnicas.

São casos suspeitos os pacientes que apresentarem febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse ou dificuldade de respirar) e ainda, contato com caso suspeito.

UNIDADE SENTINELA

A Unidade Sentinela para atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios está sendo na Unidade de Saúde Centro Norte das 07h00 às 19h00, localizada na Avenida Presidente Vargas 790, Contorno Norte, fone (45) 3241-3902 e no Pronto Atendimento Municipal das 19h00 às 07h00, localizado na Avenida Presidente Juscelino 1773, fone (45) 3241-3835.

DECRETO

Informamos ainda, que de acordo com o Decreto nº 052 de 26 de abril de 2020, o qual torna público a 3ª edição do Plano Estratégico para a retomada das atividades econômicas do município de Cafelândia, enfatizamos a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais com circulação de pessoas, sendo eles públicos ou privados, bem como a entrada de crianças menores de 12 anos em todos os estabelecimentos públicos e privados de Cafelândia referenciado no Decreto nº 048/2020.

Fonte: O Novo Oeste