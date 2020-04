Equipe do Governo do Estado testa negativo para Covid-19

Os integrantes da equipe do Governo do Estado que estiveram em Maringá, na Região Noroeste, na sexta-feira (24), para a confirmar a contratação de 108 novos leitos para o Hospital Universitário da cidade, foram testados e apresentaram resultado negativo para infecção pelo novo coronavírus.



Fizeram o teste o governador Carlos Massa Ratinho Junior; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário da Saúde, Beto Preto; o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; e o superintendente de Esportes, Hélio Wirbiski, além de servidores do Estado que trabalharam para a realização do evento.



A medida preventiva se deu após a confirmação da testagem positiva para Covid-19 pelo deputado federal Ricardo Barros, que também participou da agenda em Maringá.



LEITOS – Com os 108 novos leitos, a capacidade do Hospital Universitário de Maringá vai praticamente dobrar. A ação é mais uma medida do Governo do Estado para combater o coronavírus. O investimento foi de R$ 15,3 milhões, sendo R$ 7,8 milhões para custeio para os próximos seis meses e R$ 7,5 milhões em equipamentos, mobília e insumos médicos.



O espaço utilizado para tratamento exclusivo de pacientes da Covid-19 durante a pandemia será a ala da clínica para adultos do HU, que foi erguida para ampliar o atendimento cirúrgico. O projeto original foi finalizado no final de 2018 e contou com recursos de R$ 18 milhões do Governo do Estado.

