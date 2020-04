Homem morre após ser baleado furtando milho no Paraná

O homem baleado durante um furto de milho na noite do último domingo em uma propriedade da região rural Aparecedinha, morreu por volta das 18h30 de segunda-feira (27), no Hospital Municipal Germano Lauck, em Foz do Iguaçu.

Marciano Nolasco da Silva, de 35 anos, foi atingido por dois tiros.

Ele foi socorrido pelo Siate e encaminhado em estado grave para o hospital.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu e será sepultado em Santa Terezinha de Itaipu.

Marciano e mais dois rapazes foram flagrados furtando milho na propriedade na divisa entre os municípios de Foz e Santa Terezinha de Itaipu, quando foram surpreendidos por tiros.

No local foi encontrada uma caminhonete F1000 onde já estavam 20 quilos do milho colhido ilegalmente.

Tribuna Popular