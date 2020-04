Município pavimentou com pedras poliédricas trecho da Estrada Veiga

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, as obras e melhorias de infraestrutura no município de Ubiratã continuam. Mais uma estrada rural recebeu calçamento com pedras poliédricas: trata-se de um trecho de 300 metros no inicio da Estrada Veiga, situada na entrada do Distrito de Yolanda. Esta importante obra foi realizada com recursos próprios do Município na ordem de R$ 66.334,46. Essa benfeitoria visa eliminar o excesso de barro no entroncamento com a Rodovia Ercides Rossetto e também a grande quantidade de poeira que prejudicava a anos os moradores da localidade.

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, visitou a finalização das obras de pavimentação com pedras poliédricas na Estrada Veiga.