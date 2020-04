Polícia Militar de Juranda apreende menores com drogas e sem habilitação

A Polícia Militar de Juranda apreendeu na tarde desta segunda-feira (27), dois menores em uma motocicleta, o policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG-125 de cor azul em atitude suspeitas.

Após avistarem a viatura os indivíduos tentaram sem sucesso empreender fuga, mas acabaram sendo abordados dentro de um quintal de quintal de uma residência onde identificados, sendo dois menores de idade.

Os policiais acabaram encontrando com um dos menores um invólucro com substância análoga a maconha, totalizando 9 gramas.

Segundo os indivíduos a droga foi adquirida na cidade de Janiópolis, onde os mesmos compraram de conhecido no meio policial daquela cidade.

Diante dos fatos foi dado voz de apreensão para os dois menores, e entrado em contato com o Conselho tutelar. A moto não possuía débitos, porém como era conduzida por um menor, foram feitas as notificações necessárias e a moto foi liberada para um condutor habilitado.

Os menores acompanhado do Conselho Tutelar foram encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ubiratã juntamente com o entorpecente para serem tomadas as medidas cabíveis.

O Cabo Wilian comandante do Destacamento da Polícia Militar de Juranda ressalta que constantemente a Polícia recebe denúncias sobre o tráfico de drogas no município e os policiais trabalham arduamente no combate e repressão ao crime dando um resposta a sociedade local.

Com informações do Site Cidade Destaque/Portal O Vale