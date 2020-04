Administração Municipal pavimenta as últimas duas ruas sem asfalto em Ubiratã; depois de concluído cidade terá 100% de ruas pavimentadas

No decorrer dos últimos anos, a Administração Municipal tem realizado um importante trabalho de urbanização em diversas ruas e avenidas da cidade e do Distrito de Yolanda que ainda não possuíam pavimentação asfáltica.

O maior programa de urbanização da história de Ubiratã transformou o visual da cidade e melhorou a qualidade de vida da população, além da valorização de imóveis em diversas regiões.

Porém, restavam duas ruas que ainda não contavam com asfalto: a Rua Laerte Teixeira (que passa atrás do Centro de Eventos Cilico) e um trecho da Rua Professor Pedro Beckhauser (que liga a Avenida João Medeiros ao bairro Parque do Lago). Agora, essas duas ruas estão sendo asfaltadas e com isso 100% das vias urbanas de Ubiratã estarão pavimentadas.

O governo municipal investiu R$ 483.130,12 na pavimentação asfáltica, sinalização e calçadas dessas duas ruas.

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, visitou essa semana as obras e manifestou sua satisfação em ver a cidade com 100% das ruas pavimentadas.

Cabe ressaltar que há poucas ruas (em alguns bairros da cidade) são pavimentadas com pedras poliédricas, porém algumas vias da Vila Recife já foram recapadas com asfalto, tendência que deve ocorrer com outras dessas ruas no futuro.