Deputados enviam R$ 710.000,00 para ajudar na Saúde de Ubiratã

O município de Ubiratã, por meio da Secretaria da Saúde, recebeu recursos financeiros através de emenda parlamentar para ajudar a custear a Atenção Básica e para ajudar na manutenção do Hospital Santa Casa de Ubiratã.

Foram destinados para o município R$ 500.000,00 por meio de indicação do deputado federal Hermes “Frangão” Parcianello, R$ 110 mil reais do deputado federal Rubens Bueno e R$ 100 mil do deputado federal Paulo Eduardo Martins.

No total serão R$ 710.000,00 para ajudar a Saúde no município de Ubiratã nesse período de pandemia do novo Coronavírus.