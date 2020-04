Secretaria de Saúde informa que a partir de 04 de maio haverá atendimento em horário diferenciado no Centro de Saúde

A Secretaria de Saúde informa que a partir do dia 04 de maio, segunda-feira, haverá uma equipe de saúde atendendo em horário diferenciado no Centro de Saúde de Ubiratã, composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e recepção.

A princípio, o atendimento será das 17 às 20 horas, de segunda a sexta-feira, pois é o horário de maior procura no hospital Santa Casa, onde em média 85% desta procura não são urgências, assim estas pessoas serão acolhidas neste atendimento ambulatorial.

Considerando a situação atual do COVID-19, o primeiro contato com esta unidade deve ser pelo whatsapp, através do telefone 3543-1460 e de acordo com a necessidade, haverá o atendimento presencial.

Esse tão almejado e esperado atendimento foi possível após a liberação, pelo Tribunal de Contas do Estado, para contratarmos profissionais para área da saúde, considerando o aumento da demanda no hospital Santa Casa de Ubiratã.

Como Ubiratã está com índice de pessoal acima do permitido pela lei federal, levamos também a situação do município com relação à defasagem da população, conforme a estimativa do IBGE, visto que isso traz a consequente redução no repasse de recursos e o aumento da demanda por serviços de saúde em nosso município.

Assim, com o objetivo de organizarmos este atendimento e não sobrecarregar o hospital é muito importante que a população não procure a Santa Casa durante a semana, após as 17 horas.