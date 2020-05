Encontrado corpo do jovem desaparecido no Rio Piquiri, em Formosa do Oeste

O corpo será encaminhado para o IML de Toledo e depois vai ser liberado para os familiares… Na manhã de hoje (5), quando foram iniciados os trabalhos referentes ao terceiro dia de buscas foi localizado o corpo do jovem Rodrigo Ancioto, 23 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Piquiri na tarde do último sábado (2), na região do Parque Apertado em Formosa do Oeste. Desde que o fato ocorreu familiares, amigos e voluntários apoiavam os trabalhos do bombeiros de Toledo. O corpo será encaminhado para o IML de Toledo e depois vai ser liberado para os familiares providenciarem os atos fúnebres. Fonte: Vale Verde FM.