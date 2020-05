Os benefícios da água magnetizada

Os efeitos da água magnetizada são amplamente estudados no mundo todo. No Brasil, a Timol é pioneira na tecnologia de magnetização da água com a produção do aparelho Sylocimol.

Mas, afinal, o que faz a água magnetizada?

Podemos dizer que a magnetização devolve propriedades naturais para a água que saiu da natureza e foi armazenada para, então, ser utilizada pelas pessoas.

Quando a água está nos rios, riachos, nascentes e lençóis freáticos, ela é rica em oxigênio e o movimento natural constante evita a formação de aglomerados de hidrogênio que formam os clusters ou cachos, o que dificulta a hidratação e a entrada de nutrientes nas células.

O movimento provocado pelo campo magnético promove a vibração das moléculas da água, evitando a formação desses clusters, facilitando a hidratação celular. Esse processo é muito importante, pois aumenta o oxigênio, o índice de nutrientes e ajuda na limpeza interna das células com a retirada de toxinas.

O consumo da água magnetizada pelas pessoas ocasiona no organismo uma reação química chamada de hidrólise. Assim, há uma quebra da molécula da água em hidrogênio e íons de hidroxila. A hidroxila se junta aos minerais formando hidróxidos alcalinos, que ajuda a reduzir a acidez do sangue, enquanto que o hidrogênio reage com os radicais livres, formando água, o que auxilia na eliminação do excesso de radicais livres no organismo.

É importante lembrar que, em 1931, o Dr. Otto H. Warburg ganhou o Prêmio Nobel de Medicina após constatar que a causa primária do câncer está relacionada à acidose e à hipóxia, ou seja, à acidez e à falta de oxigênio no sangue. Já em 1954, cientistas descobriram que a causa do envelhecimento precoce acontece por conta do excesso de radicais livres no organismo. Pela explicação química acima é possível perceber que a água magnetizada pelo Sylocimol é capaz de promover a redução dos radicais livres no organismo, aumentar a presença de oxigênio e reduzir a acidez. Isso representa mais qualidade de vida para aquelas pessoas que fazem uso diário de uma água tratada magneticamente.

Recentemente, o Dr. Geraldo Balieiro, da APTA de Ribeirão Preto, em conjunto com outros pesquisadores da USP, desenvolveu um estudo sobre o uso contínuo da água magnetizada. Esse estudo foi apresentado na 17ª Conferência de San Diego nos EUA e publicado no Manual de Controle de Componentes Bioativos e Alimentos Funcionais do Instituto de Alimentos Funcionais de Dallas, ligado ao Departamento de Agricultura americano. Nesse importante estudo, realizado aqui no Brasil, o Dr. Geraldo Balieiro pode constatar que a ingestão de água tratada magneticamente pelo aparelho comercial Sylocimol, por mais de 45 dias, pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas pelo aumento da massa óssea, densidade óssea e resistência óssea.

A magnetização da água é feita pela submersão do Sylocimol Doméstico em um recipiente, como filtro, por exemplo. Nesse processo é possível magnetizar 20 litros de água em uma hora. Mas, diante de tantos benefícios e do número crescente de pessoas morando em condomínios e prédios, a Timol trouxe para o mercado o Sylocimol Residence, que, de acordo com seu formato, pode magnetizar até 5.000l de água por hora. Assim, esses aparelhos, colocados nas caixas d’água de condomínios, prédios e residências proporcionam melhor qualidade de vida e prevenção da saúde a um número de pessoas muito maior com um custo muito baixo. Com o Sylocimol Residence é possível fazer a utilização da água tratada magneticamente em banhos e na utilização de piscinas. A água magnetizada melhora a hidratação capilar, deixando os cabelos mais macios e sedosos. A pele também é beneficiada, com a melhor hidratação você pode ter uma pele muito mais saudável.

Outras características e benefícios da água magnetizada pelo Sylocimol:

1 – Água mais leve

2- Facilidade de penetração nas células

3 – Ajuda na nutrição celular

4 – Hidrata melhor as células do organismo

5 – Auxilia na limpeza celular

6 – Ajuda a reduzir a acidez do sangue e o excesso de radicais livres no organismo

7 – Aumenta o oxigênio nas células e no sangue

8 – Cabelos mais sedosos

9 – Pele mais hidratada, macia e saudável

10 – Auxilia na prevenção de várias enfermidades

11 – Aumenta a disposição

