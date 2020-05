Simepar prevê mínima de 6ºC em Ubiratã para quinta-feira (7)

Com a chegada de uma massa de ar frio ao Paraná, as temperaturas caíram drasticamente. Além do friozinho registrado na segunda-feira (4), após várias semanas sem chuvas, as precipitações finalmente chegaram ao Paraná.

Segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), o destaque desta frente fria, são as temperaturas baixas com possibilidade de geada, para as cidades das regiões Sul, Sudoeste, Centro Oeste e Oeste. A menor de todas as temperaturas, está prevista para Laranjeiras do Sul, que terá mínima nesta quinta-feira (7) de apenas 1ºC e sensação térmica de -2ºC.

Guarapuava e União da Vitória, terão mínima de 3ºC, Cascavel e Pato Branco de 4ºC e em Ubiratã a previsão para está quinta-feira (07) é de 6°C.

A geada é esperada para todos esses setores, porém deve ser registrado principalmente no interior destes municípios.

Para sexta-feira (8) a máxima eleva um pouco mais, chegando até 23ºC nestas regiões.