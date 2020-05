Lockdown: como funciona, o que é, significado e locais em que vale a medida

Diante do avanço do novo coronavírus no Brasil, alguns estados e municípios avaliaram que as regras de distanciamento social não têm sido suficientes e aumentaram a restrição à circulação de cidadãos, decretando o chamado “lockdown”. Ontem, o Pará tornou-se o segundo estado brasileiro a impor o lockdown em algumas cidades. Já São Paulo, estado com maior número de infectados e mortos por covid-19, segundo a contagem oficial, está sob regras de distanciamento social, mas não tem até o momento lockdown. Entenda a diferença:

Dúvidas sobre lockdown por conta do coronavírus O que é lockdown?

“Lockdown” refere-se ao bloqueio total de uma região, imposta pelo Estado ou pela Justiça. É a medida mais rígida adotada durante situações extremas, como uma pandemia. O cidadão é restrito de circular áreas públicas sem motivos emergenciais, cruzar fronteiras e muitas vezes pode haver toque de recolher.

A fiscalização é feita pelo governo. Lockdown: qual o significado em português?

A palavra pode ser traduzida como “confinamento”. Segundo o dicionário de língua inglesa Oxford, o significado de lockdown se refere a “estado de isolamento ou restrição de acesso instituído como uma medida de segurança”.

Pode também ser interpretado como “bloqueio total”.

Qual a diferença entre lockdown e distanciamento social?

O distanciamento social prega que as pessoas fiquem longe o bastante das outras, mas não é uma imposição de Estado. O objetivo é restringir a disseminação do vírus pela distância, visto que, até onde se sabe, novo coronavírus não é transmitido pelo ar, mas por gotículas da saliva.

Por isso, recomenda-se a distância de pelo menos 1 metro das outras pessoas. Estudos mostram, por outro lado, que um espirro pode espalhar as partículas por até 8 metros.

Lockdown: como funciona?

As regras variam de acordo com o local adotado, mas os cidadãos só podem sair à rua por motivos de emergência. Basicamente, ficam abertos farmácias, hospitais, supermercados e outros locais que prestem serviços considerados essenciais.

O trânsito pela região também é parcialmente ou totalmente suspenso. Em alguns casos, rodoviárias, estações de trem e aeroportos são fechados e só é permitido ultrapassar a fronteira por motivo de emergência ou a trabalho.

O que é distanciamento social seletivo ou isolamento vertical?

O distanciamento social seletivo, também tratado às vezes como isolamento vertical, é destinado apenas uma parcela da população — por exemplo, grupos de risco mais elevado de desenvolverem complicações em caso de infecção por covid-19. O resto da população está livre para circular desde que esteja assintomática.

No caso do coronavírus, o grupo de risco engloba idosos acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos e pacientes com doenças pulmonares, entre outras. A medida é apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mas especialistas apontam que a medida pode ser arriscada no Brasil, onde é grande o número de casas em que idosos convivem com jovens — que podem sair e trazer o coronavírus.

O que é distanciamento social ampliado?

O distanciamento social ampliado se dá quando a recomendação de ficar em casa e evitar aglomerações é voltada a toda a população. Os cidadãos só devem sair a rua para necessidades básicas ou para trabalharem em serviços essenciais.

É o que popularmente tem sido chamado no Brasil de quarentena. Qual a diferença entre lockdown e isolamento?

Lockdown é uma medida de Estado, imposto por lei, enquanto isolamento é uma recomendação do governo, adotada ou não de forma voluntária pela população.

O que muda com o lockdown?

A população não tem trânsito livre pela cidade e não pode deixa-la sem motivo emergencial, como em Wuhan, na China, local do paciente zero. Na região, só funcionam serviços básicos, como saúde, segurança pública e coleta de lixo.

Há lockdown em São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro e Pernambuco?

Até a última quarta (6), não. As cidades de São Paulo, Manaus e Rio de Janeiro e o estado de Pernambuco, apesar do grande número de casos de covid-19 e do volume de buscas no Google pelo termo “lockdown”, não estão submetidas às regras de confinamento da população.

Há, porém, restrições a aglomerações, aulas e pedido para que a população fique em casa.