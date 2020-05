Cartão Comida Boa começara a ser entregue em Ubiratã

A Prefeitura Municipal de Ubiratã, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que o Governo do Estado instituiu o programa Cartão Comida Boa, com o qual famílias em situação de vulnerabilidade poderão comprar produtos alimentícios durante a pandemia do novo Coronavírus.

O programa será operacionalizado por meio de um voucher com QR Code, para evitar falsificações. O valor de cada vale será R$ 50,00 que será recarregado por 3 meses e a distribuição será feita pela equipe da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2020 nos seguintes horários 08h00 às 12h00min e às 13h30min às 17h00min.

TERÇA (12/05)

Manhã (8h às 12h): nascidos em janeiro e fevereiro

Tarde (12h às 16h): nascidos e março e abril

QUARTA (13/05)

Manhã (8h às 12h): nascidos em maio de junho

Tarde (12h às 16h): nascidos e julho e agosto

QUINTA (14/05)

Manhã (8h às 12h): nascidos em setembro e outubro

Tarde (12h às 16h): nascidos e novembro e dezembro.

O escalonamento é necessário para evitar aglomerações, devido ao grande número de beneficiários.

Antes de ir retirar o seu cartão a pessoa poderá consultar se é beneficiário no site: cartaocomidaboa.pr.gov.br/cidadao.html ou pelo telefone 0800 200 4150.

QUEM VAI RECEBER – Famílias cadastradas no Cadastro único do Governo Federal com renda per capita não superior a meio salário mínimo e famílias que entraram em situação de vulnerabilidade por conta da situação de pandemia.

Apenas o responsável familiar do CadÚnico pode retirar o cartão e deve apresentar documento com foto e CPF.

Os demais poderão solicitar o cartão mediante assinatura de autodeclaração de que está enquadrado nos requisitos do programa através de triagem que será realizada exclusivamente no CRAS.

EM UBIRATÃ, A DISTRIBUIÇÃO SERÁ FEITA EM 04 PONTOS:

– Secretaria Municipal da Assistência Social: Rua Paraná, 687

– CREAS – Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, 1180

– CRAS – Rua Paraná – Vila Recife

– Curumim Yolanda – Rua Santa Catarina – Distrito de Yolanda.