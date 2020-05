Saúde confirma 50 novos casos de coronavírus e mais duas mortes no Paraná

O boletim deste domingo (10) da Secretaria de Estado da Saúde registra 50 novos casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus e mais duas mortes. O Paraná chegou a 1.835 confirmações e 109 óbitos pela doença.

Os dois homens que morreram estavam internados. Um deles, de 59 anos, morava em Santa Isabel do Ivaí, e faleceu em 5 de maio. O outro, de 65 anos, residente de São José dos Pinhais, foi a óbito no dia 8.

Há casos confirmados de Covid-19 em 151 municípios paranaenses – 43 cidades do Estado já tiveram ao menos uma morte em decorrência da doença.

MUNICÍPIOS

As novas confirmações são dos seguintes municípios: Agudos do Sul (1), Almirante Tamandaré (1), Cafeara (1), Campo Bonito (1), Campo Mourão (1), Cascavel (4), Colorado (2), Contenda (1), Curitiba (11), Fazenda Rio Grande (1), Foz do Iguaçu (1), Imbituva (1), Londrina (2), Medianeira (1), Paraíso do Norte (2), Paranavaí (1), Pinhais (3), Piraquara (1), Ponta Grossa (1), Santa Isabel do Ivaí (2), Santa Terezinha de Itaipu (5), Santo Inácio (2), São José dos Pinhais (2), Terra Rica (1) e Três Barras do Paraná (1).

RESIDENTES DE FORA

Pacientes que moram em outros estados e foram diagnosticados no Paraná são 24. Três residentes de fora do Estado foram a óbito.

ALTERAÇÃO

Secretaria da Saúde informa que um caso confirmado em 8 de maio como residente em Piraquara foi transferido para Curitiba. Um caso confirmado na mesma data como residente em Campo Magro foi transferido para Campo Largo.

Fonte – Agência Estadual de Notícias