Agência do Trabalhador de Ubiratã informa vagas de trabalho disponíveis

10 VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Atribuição: executar as atividades operacionais de área conforme normas de boas práticas de fabricação, a fim de cumprir o plano de produção estipulado pela empresa, 08:48 horas de trabalho, e segunda a sábado com uma folga durante a semana e ensino fundamental incompleto. Gênero feminino ou masculino. Deficiência do colaborador deve possibilitar a execução das atividades da empresa.

01 VAGA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVA COM EXPERIÊNCIA EM ANALISES DE CRÉDITO, COBRANÇA INTERNA E EXTERNA

Negociação de dívidas, realizar e atualizar cadastros dos clientes, ter conhecimento na área financeira de empresa, faixa etária até 40 anos, saber lidar com público, com adversidades e impasses, gênero feminino e horário de trabalho: de segunda a quinta feira das 07:45 as 12:00 horas e das 13:10 as 17:55 e sexta feira das 07:45 as 12:00 e das 13:10 as 16:55 horas. Entrevista na empresa de segunda a quarta feira das 13:30 as 15:00 horas.

03 VAGAS DE PEDREIRO COM EXPERIÊNCIA

Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais seguindo desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos adequados, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares, conservação de ferramentas e acompanhar aspectos de controle e segurança. Horário de trabalho: de segunda a quinta feira das 07:45 as 12:00 horas e das 13:10 as 17:55 e sexta feira das 07:45 as 12:00 e das 13:10 as 16:55 horas. Entrevista será realizada na agência do trabalhador em data ser fixada pela empresa.

02 VAGAS DE SERVENTE DE OBRAS

Auxiliar na aplicação de argamassas, remoção e marcação de escoramentos, fabricar argamassa em betoneira, realizar movimentação de materiais dentro do canteiro de obras; cumprir os padrões de segurança, qualidade da empresa e meio ambiente; utilizar materiais de forma racional, evitando desperdícios; manter ambiente de trabalho limpo e organizado. Horário de trabalho: de segunda a quinta feira das 07:45 as 12:00 horas e das 13:10 as 17:55 e sexta feira das 07:45 as 12:00 e das 13:10 as 16:55 horas. Entrevista será realizada na agência do trabalhador em data a ser fixada pela empresa.

02 VAGAS DE ARMADOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Executar a montagem de ferragens conforme projetos, leitura e interpretação de projeto de armação, corte e dobra de armações, aplicar pilares, vigas e lajes, conferência e confere material e realizar demais tarefas correlatas conforme necessidade. Entrevista será realizada na agência do trabalhador em data a ser fixada pela empresa.

Quem tiver interesse em participar da entrevista, favor ligar para Luiz Antônio: celular (44) 9 9805-5181.

A Agência do Trabalhador informa que as vagas disponíveis relacionadas acima, podem ser encerradas a qualquer momento, dependendo exclusivamente das empresas que solicitaram sua abertura.