Idosa de 93 anos morre em decorrência do novo coronavírus em Cascavel





A paciente estava acamada há mais de cinco anos. Ela teve início dos sintomas no dia 1º de maio com coleta de exames realizada no dia 5 de maio.



O óbito domiciliar foi registrado no dia 7 de maio após atendimento domiciliar por Home Care de empresa da saúde suplementar.



O resultado positivo para coronavírus foi confirmado no dia 7 de maio por laboratório privado e a contraprova confirmada no dia 11 de maio pelo Lacen.

com informações Prefeitura de Cascavel