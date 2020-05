Mais um trecho da Estrada Mato Grosso recebeu pavimentação poliédrica

Uma das principais estradas rurais do Município de Ubiratã, a Mato Grosso, que liga o trevo sul na BR 369 até as proximidades do Rio Piquiri (antiga balsa), teve mais um importante trecho pavimentado com pedras poliédricas.

Anteriormente já foram executados duas etapas de pavimentação poliédrica nesta estrada.

Este último trecho corresponde a 1,1 Km (6.600 m²), foi pavimentado com recursos na ordem de R$ 213.099,12 através de convênio entre o Município e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por intermédio de emenda parlamentar do deputado federal Rubens Bueno.

Na última semana, o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, visitou o local que recebeu as benfeitorias. De acordo com o gestor, mais 4.160 metros lineares (24.960 m²), ou seja, o trecho final da Estrada Mato Grosso será também pavimentado, com recursos através de emenda parlamentar do deputado estadual Marcio Pacheco, no valor de R$ 1,065 milhão.