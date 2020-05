Auxilio Emergencial de R$ 600 provoca briga e separação de casal

O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (12), quando a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de briga entre casal na Vila Rural próximo a Água da Prata, em Ivaiporã . O motivo foi a divisão do Auxílio Emergencial de R$ 600 do Governo Federal.



De acordo com o B.O da 6ª CIPM, no local a equipe entrou em contato com ambos, que estavam nitidamente embriagados. Foi relatado pelo homem que eles foram até a Caixa Econômica Federal para recebimento do auxílio emergencial, e passaram em um bar para beber. Ao chegarem em casa houve uma briga porque ele não teria comprado um moletom para ela, e a divisão do benefício foi injusta.



A mulher também relatou que estava descontente com o relacionamento e resolveu pegar os documentos, e que mandaria um caminhão buscar a mudança. Os policiais orientaram os envolvidos e resguardou a mulher a pegar os documentos, e acompanhou ela saindo da casa.

TN Online