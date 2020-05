Homem assassina a sogra, atira contra a ex-esposa e comete suicídio

Cinco dias antes de matar a ex-sogra, balear a ex-mulher e cometer suicídio em Costa Rica, cidade distante a 305 quilômetros de Campo Grande, W.B.S de 36 anos, havia sido preso por ameaça, mas foi solto após pagar fiança de R$ 1,5 mil.

No boletim de ocorrência registrado no dia 7 de maio pela ex-mulher, R.C.S28 anos, consta que ela tentou deixar a casa onde morava com o marido e os dois filhos, quando foi impedida pelo autor.

Segundo o registro policial, o acusado colocou uma arma na cintura e disse que, caso a vítima saísse da residência, seria morta. Roseli conseguiu chamar a polícia e o suspeito foi preso horas depois por agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais).

Ao Campo Grande News, o delegado responsável pela investigação, Cleverson Alves dos Santos, contou que Weber passou a noite na delegacia e foi solto no dia seguinte, após pagar fiança de R$ 1,5 mil.

A mulher solicitou medida protetiva contra o marido e ela foi deferida em menos de 24h pela Justiça. ”Ele já saiu da delegacia intimado da medida protetiva”, disse o delegado.

O caso – Por não aceitar o fim do relacionamento, o homem invadiu a casa dos sogros na noite de segunda-feira, na Rua 25 de Dezembro, em Costa Rica. Para defender a filha, E.L.S , 46 anos, se colocou entre o agressor e a vítima, e recebeu os tiros direcionados à ela.

Após matar a ex-sogra e balear a ex-mulher com dois tiros, o homem cometeu suicídio. O crime foi presenciado por um dos filhos do casal, de 11 anos.

A ex-esposa foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande com perfurações no fêmur e no abdômen. Ela segue internada e o estado de saúde é considerado estável.

