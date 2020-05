Autorizada licitação para conclusão do recape da Rodovia Ercides Rosseto

Foi autorizada a abertura de licitação para a continuação das obras de recape na Rodovia Ercides Rossetto, que liga a sede do município de Ubiratã ao Distrito de Yolanda. A Rodovia é de extrema importância para o escoamento da safra agrícola da região.

Dos 17 km falta recape em 1,6 km, da entrada da cidade até a Vila Arco. A empresa responsável pela execução da última fase das obras será escolhida no dia 17 de junho, em uma sessão pública para abertura dos envelopes da licitação, na modalidade menor preço. O preço máximo da obra está fixado em R$ 735 mil.

Essa é a última das quatro fases do projeto de recapeamento dos 17 quilômetros da Rodovia. Até agora, já foram investidos mais de R$ 2,5 milhões em recursos viabilizados pelo deputado Tiago Amaral, sendo que com as contrapartidas da prefeitura, o total de investimentos já ultrapassa os 3,7 milhões de reais.

Segundo o prefeito Haroldo Fernandes Duarte-Baco, esta é uma das obras mais esperadas pelos ubiratanenses. “A conclusão dessa obra é um dos grandes sonhos da minha gestão, e agora damos mais um passo para a conclusão”, conta ele, que ressalta a importância da estrada para a região. “É no Distrito de Yolanda que estão cooperativas. Pela Ercides Rossetto é feito o escoamento de mais de 40% da safra do município”.

Além do escoamento da safra, a rodovia é um importante elo entra a cidade e o distrito. O recapeamento está melhorando o trafego e garantindo a segurança dos que circulam diariamente pela região.