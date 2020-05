Governo divulga calendário da segunda parcela do auxílio emergencial

O Ministério da Cidadania divulgou, hoje (15), o calendário de pagamento e saques da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, pago em três parcelas, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados que perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A portaria com as datas foi publicada no Diário Oficial da União.



A segunda parcela começará a ser creditada na segunda-feira (18), conforme adiantou o presidente da Caixa Econômica federal, Pedro Guimarães, em entrevista coletiva, na tarde de ontem (14).



Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa. O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e no Bolsa Família.



O calendário publicado hoje (15) vale para as pessoas que receberam a primeira parcela até o dia de 30 de abril de 2020. Na tarde desta sexta-feira, está prevista entrevista coletiva, no Palácio do Planalto, para detalhar como será o pagamento.

Veja o calendário para depósito em poupança social:

Nascidos em: Dia de recebimento do benefício: janeiro e fevereiro 20 de maio março e abril 21 de maio maio e junho 22 de maio julho e agosto 23 de maio setembro e outubro 25 de maio novembro e dezembro 26 de maio

Veja o calendário de depósitos para beneficiários do Bolsa Família:

Último dígito do NIS: Data do crédito: 1 18 de maio 2 19 de maio 3 20 de maio 4 21 de maio 5 22 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 27 de maio 9 28 de maio 0 29 de maio

Veja o calendário para saque e transferência da poupança social:

Nascidos em: Liberado em: janeiro 30 de maio fevereiro 1 de junho março 2 de junho abril 3 de junho maio 4 de junho junho 5 de junho julho 6 de junho agosto 8 de junho setembro 9 de junho outubro 10 de junho novembro 12 de junho dezembro 13 de junho

Agência Brasil