Ubiratã confirma primeiro caso de Covid-19 com teste rápido

Durante reunião do Comitê de Saúde de Ubiratã na noite desta quinta-feira (14), foi realizada uma transmissão ao vivo pelo Facebook com a Secretária de Saúde, Cristiane Pantaleão e a médica Dra. Célia onde foi informado o primeiro caso confirmado de Covid-19.

Segundo a Secretária de Saúde Cristiane Pantaleão, a reunião era especifica para tratar da reabertura das igrejas e de algumas escolas de informáticas e de inglês, mas devido a informação de um paciente suspeito de Covid-19 que atestou positivo após realizar um teste rápido o assunto foi tirado de pauta e decido não reabrir mais nenhum estabelecimento além dos que já estão funcionando.

Sobre o paciente foi relatado que após ter testado positivo através do teste rápido, foi coletado material e enviado ao LACEN – Laboratório Central do Estado do Paraná, onde dentro de cinco dias sairá o resultado.

Ainda segundo informações repassadas durante a transmissão, a Secretaria de Saúde está realizando o levantamento de todas as pessoas que tiveram contatos este paciente e estão sendo isolados.

A secretaria e hospital reforçam a importância da lavagem de mãos, uso de máscaras, distanciamento social e que todos que puderem, sobretudo, pessoas do grupo de risco, permaneçam em casa. No vídeo, a secretária de Saúde, Cristiane Pantaleão e a médica Dra. Célia falam sobre essa situação e repassam mais informações. Assista: