Casos de Covid sobem 44% na região; Cascavel tem o pior índice de isolamento social em 3 semanas

A região oeste do Paraná deu um salto nos casos de Covid-19 na última semana. Os registros tiveram incremento, segundo boletins da Secretaria de Estado da Saúde, de 44%. Na segunda-feira da semana passada eram 17 municípios com 237 diagnósticos positivos. No boletim de hoje (18), já são 22 municípios e 341 casos. A boa notícia é que ao menos o número de mortes segue estável, mesmo assim são 10 vidas perdidas na região em decorrência do novo coronavírus.

O município que mais avançou em contágios foi o de Cascavel. Eram 95 no início da semana passada, hoje são 141, ou seja, 48% de aumento.

Esse avanço na cidade chega num momento onde o isolamento social vem perdendo força dia após dia. Na última sexta-feira, por exemplo, Cascavel registrou a maior quantidade de casos em um único dia desde o início da pandemia, 21 testes positivos, e o isolamento social alcançava seu pior índice em 3 semanas de medição: apenas 35,1%. Ou seja, de cada 100 cascavelenses, apenas 35 não estavam nas ruas na sexta-feira passada.

No sábado, quando o movimento também foi frenético, o isolamento social ficou em apenas 39,9%. E se a desculpa era sair de casa para o trabalho, o domingo seguiu comprovando que boa parte dos cascavelenses não está mantendo o isolamento social. Ontem, 49,6% das pessoas ficaram em casa. Metade estava na rua.

Isolamento social em Cascavel nas últimas semanas

Em Toledo casos quase quadruplicaram

Outro ponto de preocupação diz respeito ao avanço da doença em Toledo. Por lá o distanciamento e isolamento social também têm sido desafiadores. Nos últimos dias aglomerações foram registradas e denunciadas em diversos pontos da cidade e o Município notificou cerca de 8 estabelecimentos por descumprirem as regras sanitárias.

Até o início da semana passada a cidade tinha 2 casos de Covid-19, hoje, segundo a Sesa, são 7, ou seja, quase quadruplicou.

Outra ponta de atenção é a expansão do vírus para pequenos municípios com tendência de piora iminente. Somente nos últimos 7 dias, foram 5 novas cidades da região que passaram a registrar casos: Santa Tereza do Oeste (1); Nova Aurora (1); Itaipulândia (1); Missal (1) e São Miguel do Iguaçu (2). Esse indicador pode piorar porque na lista da Sesa há ainda diversos municípios pequenos da região que estão com casos em investigação (veja abaixo).

Do total de contágios pelo oeste, considerando a 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, a 10ª de Cascavel e a 20ª de Toledo, 217 pessoas já estão recuperadas da doença.

108 casos em investigação

Além dos casos confirmados, a região tem 108 casos em investigação laboratorial. Em Anahy; Assis Chateaubriand; Boa Vista da Aparecida; Braganey; Campo Bonito têm um caso cada. Em Cascavel são 26; Foz do Iguaçu tem 46.

Em Guaíra; Guaraniaçu; Jesuítas; Maripá com um caso cada. Matelândia e Medianeira e Ouro Verde do Oeste com 2 casos cada. Santa Helena e Santa Tereza do oeste 1 caso cada. Em Santa Terezinha de Itaipu são 10; São Miguel do Iguaçu um caso; Toledo 5; Três Barras do Paraná são 2.

Via: Redação/Juliet Manfrin – Foto: Juliet Manfrin