Continua a campanha de vacinação contra Influenza (Gripe H1N1)

A Secretaria da Saúde de Ubiratã informa que continua a terceira fase da campanha de vacinação conta influenza (gripe H1N1). Campanha que tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população.

Nessa terceira etapa continua a vacinação dos grupos que já vem recebendo a vacina, sendo:

– Idosos (60 anos ou mais);

– Trabalhadores de Saúde;

– Profissionais das forcas de segurança e salvamento;

– Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínica especiais;

– Funcionários do sistema prisional;

– Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

Ainda serão incluídos novos grupos prioritários para receber a vacina, sendo:

– Professores de escolas públicas e privadas;

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos 11meses e 29 dias);

– Gestantes;

– Puérperas;

– Povos indígenas;

– Adultos de 55 a 59 anos de idade e;

– Pessoas com deficiência.

Em Ubiratã, por virtude da Pandemia do Novo Coronavírus, para evitar a aglomeração das pessoas nas Unidades de Saúde, a Campanha de Vacina está sendo realizada em diferentes pontos, e dividida, de acordo com grupo populacional. Sendo realizada no horário das 8h às 11:30h e das 13h às 17h.

Dessa forma os trabalhadores de saúde que ainda não receberam a vacina contra influenza devem se dirigir ao Centro Municipal de Saúde CAM.

Já as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos 11meses e 29 dias) serão vacinadas nas unidades de saúde com prévio agendamento. É necessário que os pais e responsáveis entrem em contato com a unidade de saúde e agendem a vacina de seus filhos, para evitar aglomerações. Os agendamentos estarão ocorrendo por telefone ou whatsApp pelos números.

– PSF Boa Vista (44) 9 9146-1265

– PSF Central (44) 9 9151-5134

– PSF Esperança (44) 9 9182-6913

– PSF Josefina (44) 9 9166-3544

– PSF Panorama (44) 9 9166-3903

– PSF Recife (44) 9 9119-6008

– PSF São João (44) 9 9145-2705

– PSF São Joaquim (44) 9 9161-9739

– PSF Yolanda (44) 9 9141-1815

– NASF (44) 9 9117-8879.

Todos os demais grupos receberão as vacinas nos atuais 4 pontos de vacinação, 3 pontos da cidade e 1 no distrito de Yolanda, sendo eles:

– Escola Lucineia Braciforte, no Bairro São Joaquim;

– Escola Furusato Tomio, no Bairro Josefina 1;

– Escola Gentil Toledo – Bairro Boa Vista;

– Distrito de Yolanda.

As pessoas que apresentarem sintomas respiratórios leves, moderados ou graves não serão vacinadas neste momento.

As pessoas serão orientadas na entrada das escolas quanto à lavagem das mãos, (sendo disponibilizado pela Secretaria de Saúde, o sabonete líquido e papel toalha). Após esse procedimento, pacientes serão convidados a se sentarem em cadeiras posicionadas com distância de 2 metros entre elas, a fim de evitar a proximidade.

Será realizada uma classificação para que os pacientes com mais idade ou com dificuldades sejam atendidos com prioridade.

Para idosos com dificuldade de locomoção ou acamados, a vacina será realizada no domicilio, conforme agendamento respeitando os cuidados para evitar a contaminação dos pacientes, nesses casos é necessário entrar em contato com a unidade de saúde e agendar a vacinação.

É importante que todos os grupos populacionais descritos procurem se vacinar o quanto antes, respeitando as medidas de enfrentamento do covid19.